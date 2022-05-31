В Мелитополе сообщили о планах по открытию допцентров по получению гражданства России

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И. о. главы военно-гражданской администрации Мелитополя Галина Данильченко в эфире канала «Россия 24» сообщила о планах по открытию дополнительных центров по получению российского гражданства.
В Мелитополе сообщили о планах по открытию допцентров по получению гражданства России
  • РИА Новости
  • © Максим Блинов

«Людей, желающих подать документы, очень много. Мы планируем открывать дополнительные центры, потому что заявлений на получение российских паспортов очень-очень много», — цитирует её РИА Новости.

31 мая в регионе начали приём документов на получение паспорта России.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ об упрощённом приёме в российское гражданство жителей Запорожской и Херсонской областей.

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