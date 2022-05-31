В Мелитополе сообщили о планах по открытию допцентров по получению гражданства России
- РИА Новости
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«Людей, желающих подать документы, очень много. Мы планируем открывать дополнительные центры, потому что заявлений на получение российских паспортов очень-очень много», — цитирует её РИА Новости.
31 мая в регионе начали приём документов на получение паспорта России.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ об упрощённом приёме в российское гражданство жителей Запорожской и Херсонской областей.