Путин упростил приём в российское гражданство жителей Запорожской и Херсонской областей
Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощённом приёме в российское гражданство жителей Запорожской и Херсонской областей.
- РИА Новости
- © Михаил Метцель
Соответствующий документ опубликован на правовом портале.
Указ вступает в силу со дня его подписания.
Ранее Минтруд России обновил перечень профессий иностранцев, имеющих право на приём в российское гражданство в упрощённом порядке.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Ранее на эту тему: