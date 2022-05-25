Путин упростил приём в российское гражданство жителей Запорожской и Херсонской областей

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RT
Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощённом приёме в российское гражданство жителей Запорожской и Херсонской областей.
Путин упростил приём в российское гражданство жителей Запорожской и Херсонской областей
  • РИА Новости
  • © Михаил Метцель

Соответствующий документ опубликован на правовом портале.

Указ вступает в силу со дня его подписания.

Ранее Минтруд России обновил перечень профессий иностранцев, имеющих право на приём в российское гражданство в упрощённом порядке.

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