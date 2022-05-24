В Минтруде рассказали, для кого упростят получение гражданства России

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Минтруд обновил перечень профессий иностранцев, имеющих право на приём в российское гражданство в упрощённом порядке.
В Минтруде рассказали, для кого упростят получение гражданства России
  • РИА Новости
  • © Табылды Кадырбеков

Соответствующий приказ ведомства вступает в силу 24 мая, пишет «Парламентская газета».

Так, мера коснётся врачей: анестезиологов-реаниматологов, бактериологов, гематологов и детских онкологов.

Также нововведение затронет воспитателей, деканов факультетов, агрохимиков, учителей-логопедов, главных инженеров проектов и монтажников бетонных конструкций.

В общей сложности в список включили 173 профессии, прежний его вариант содержал 135 специальностей.

Ранее «Известия» сообщали о росте средних зарплат нянь, хостесов и мерчандайзеров в апреле — начале мая 2022 года.

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