В Минтруде рассказали, для кого упростят получение гражданства России

Минтруд обновил перечень профессий иностранцев, имеющих право на приём в российское гражданство в упрощённом порядке.

Соответствующий приказ ведомства вступает в силу 24 мая, пишет «Парламентская газета».

Так, мера коснётся врачей: анестезиологов-реаниматологов, бактериологов, гематологов и детских онкологов.

Также нововведение затронет воспитателей, деканов факультетов, агрохимиков, учителей-логопедов, главных инженеров проектов и монтажников бетонных конструкций.

В общей сложности в список включили 173 профессии, прежний его вариант содержал 135 специальностей.

Ранее «Известия» сообщали о росте средних зарплат нянь, хостесов и мерчандайзеров в апреле — начале мая 2022 года.