МО России: военные ВСУ дезертируют из района боёв на Лисичанском направлении из-за голода

Украинские военные под Лисичанском дезертируют из-за проблем с продовольствием и голода.

Об этом сообщили в Минобороны России.

«В действующих на Лисичанском направлении подразделениях 115-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой и 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ критическая ситуация с продовольствием. Из-за голода фиксируются многочисленные случаи оставления позиций и дезертирства военнослужащих», — говорится в заявлении.

В ведомстве заявили, что в ходе наступления в районе Лисичанского нефтеперерабатывающего завода были нанесены большие потери 10-й горно-штурмовой бригаде ВСУ. По словам пленных военнослужащих этой бригады, 108-й батальон полностью разгромлен.

Ранее в МВД ЛНР сообщили, что трасса, соединяющая Артёмовск и Лисичанск, перекрыта союзническими силами.

Также стало известно, что более 1 тыс. украинских военных уничтожены под Лисичанском, в плен попали офицеры.

25 июня сообщалось, что силы ЛНР и России ведут бои в городской застройке Лисичанска.