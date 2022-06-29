Посол ЛНР Мирошник: много украинских военных сдались в плен под Лисичанском

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Посол Луганской Народной Республики в России Родион Мирошник заявил, что, по его данным, большое количество украинских военных сдались в плен под Лисичанском.
Посол ЛНР Мирошник: много украинских военных сдались в плен под Лисичанском
  • РИА Новости

«Сейчас идут активные боевые действия в пригородах Лисичанска... У меня, к сожалению, нет цифр, но долетают известия, что много боевиков сдались в плен», — сказал Мирошник в эфире «Соловьёв LIVE».

Ранее в МВД ЛНР сообщили, что трасса, соединяющая Артёмовск и Лисичанск, перекрыта союзническими силами.

Также стало известно, что более 1 тыс. украинских военных уничтожены под Лисичанском, в плен попали офицеры.

25 июня сообщалось, что силы ЛНР и России ведут бои в городской застройке Лисичанска.

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