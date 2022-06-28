МВД ЛНР: более тысячи украинских военных уничтожены под Лисичанском
«Сейчас в районе Лисичанска погибших вэсэушников насчитывается уже больше тысячи. Это говорит о том, что их просто бросили. Многие офицеры сбежали, но некоторые сдались», — цитирует его ТАСС.
Ранее в российском Минобороны заявили, что украинские военные потеряли управление на Лисичанском направлении.
Посол Луганской Народной Республики (ЛНР) в России Родион Мирошник рассказал, что отряды украинской армии, согласно свидетельствам жителей Лисичанска, группами выходят из города.