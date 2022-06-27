Украинские военные потеряли управление на лисичанском направлении. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Управление украинскими войсками на лисичанском направлении потеряно», — говорится в заявлении.

Отмечается, что командир 115-й отдельной механизированной бригады ВСУ утратил управление своими подразделениями, что привело к потерям 80% личного состава и около 70% техники 138-го батальона бригады.

В Минобороны России заявили, что ВСУ потеряли управление на лисичанском направлении

Ранее посол Луганской Народной Республики в России Родион Мирошник заявил, что бойцы ЛНР уже находятся в промзоне на юге Лисичанска.