В Минобороны России заявили, что ВСУ потеряли управление на лисичанском направлении
- РИА Новости
«Управление украинскими войсками на лисичанском направлении потеряно», — говорится в заявлении.
Отмечается, что командир 115-й отдельной механизированной бригады ВСУ утратил управление своими подразделениями, что привело к потерям 80% личного состава и около 70% техники 138-го батальона бригады.
- В Минобороны России заявили, что ВСУ потеряли управление на лисичанском направлении
Ранее посол Луганской Народной Республики в России Родион Мирошник заявил, что бойцы ЛНР уже находятся в промзоне на юге Лисичанска.