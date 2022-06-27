В Минобороны России заявили, что ВСУ потеряли управление на лисичанском направлении

Короткая ссылка
Украинские военные потеряли управление на лисичанском направлении. Об этом сообщили в Минобороны России.
В Минобороны России заявили, что ВСУ потеряли управление на лисичанском направлении
  • РИА Новости

«Управление украинскими войсками на лисичанском направлении потеряно», — говорится в заявлении.

Отмечается, что командир 115-й отдельной механизированной бригады ВСУ утратил управление своими подразделениями, что привело к потерям 80% личного состава и около 70% техники 138-го батальона бригады.

  • В Минобороны России заявили, что ВСУ потеряли управление на лисичанском направлении

Ранее посол Луганской Народной Республики в России Родион Мирошник заявил, что бойцы ЛНР уже находятся в промзоне на юге Лисичанска.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить