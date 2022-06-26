Мирошник: силы ЛНР уже находятся в промзоне на юге Лисичанска

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Посол Луганской Народной Республики в России Родион Мирошник в эфире телеканала «Соловьёв LIVE» заявил, что бойцы ЛНР уже находятся в промзоне на юге Лисичанска.
Мирошник: силы ЛНР уже находятся в промзоне на юге Лисичанска
  • РИА Новости

По его словам, в настоящий момент активно идёт операция с юга в сторону Лисичанска.

«Лисичанск — главная доминирующая точка, это главная точка, которую надо убрать, чтобы в треугольнике стало спокойно. По последним данным, наши бойцы уже находятся в промзоне... Сейчас на юге находятся Лисичанский завод резинотехнических изделий, желатиновый завод, вот сейчас наши бойцы уже на этих территориях, и они продолжают двигаться в сторону города», — цитирует его ТАСС.

Ранее официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко заявил, что военнослужащие республики проводят эвакуацию мирных жителей Северодонецка.

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