Военнослужащие ЛНР эвакуируют жителей Северодонецка

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Официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко заявил, что военнослужащие республики проводят эвакуацию мирных жителей Северодонецка.
Военнослужащие ЛНР эвакуируют жителей Северодонецка
  • РИА Новости

«Подразделениями оборонного ведомства совместно с союзными войсками был полностью освобождён завод «Азот». На данный момент подразделениями НМ ЛНР проводится эвакуация мирных жителей Северодонецка, которые были заложниками националистов на заводе», — цитирует Филипоненко Telegram-канал ведомства.

Он добавил, что за прошедшие сутки во время боестолкновений с подразделениями сил ЛНР украинская армия потеряла 40 военнослужащих, пять бронетранспортёров, четыре единицы автомобильной техники.

Ранее посол Луганской Народной Республики в России Родион Мирошник сообщил, что при эвакуации населения с завода «Азот» стало известно, что на территории предприятия могут находиться ещё сотни мирных жителей.

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