Посол Мирошник: на территории «Азота» могут находиться сотни мирных жителей

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Посол Луганской Народной Республики в России Родион Мирошник сообщил, что при эвакуации населения с завода «Азот» стало известно, что на территории предприятия могут находиться ещё сотни мирных жителей.

На данный момент эвакуация приостановлена из-за возобновившихся обстрелов со стороны Лисичанска, сообщил посол в своём Telegram-канале

«Некоторые из вышедших рассказали, что в убежищах, которые не сообщаются между собой, могут находиться ещё сотни мирных жителей», — пишет он. 

Кроме того, Мирошник рассказал, что военные Украины пытались заставить мирных жителей покинуть подземелья завода: поджигали стены и двери, пытались загонять дым в щели и воздуховоды укрытий. 

«Уходя, многие входы в убежища нацисты заминировали. Установлено много ловушек и растяжек. Сейчас с ними работают наши сапёры», — сообщил он.

25 июня глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что с территории завода «Азот» в Северодонецке освобождены 800 мирных жителей.

Территория завода «Азот» в Северодонецке контролируется подразделениями Народной милиции Луганской Народной Республики. Об этом сообщило Министерство обороны России.

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