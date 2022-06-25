Территория северодонецкого завода «Азот» перешла под контроль сил ЛНР

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Территория завода «Азот» в Северодонецке контролируется подразделениями Народной милиции Луганской Народной Республики. Об этом сообщило Министерство обороны Российской Федерации.
Территория северодонецкого завода «Азот» перешла под контроль сил ЛНР
  • AFP
  • © ARIS MESSINIS

«Попытка противника превратить промышленную зону северодонецкого предприятия «Азот» в упорный очаг сопротивления сорвана. В настоящее время территория данного предприятия контролируется подразделениями Народной милиции Луганской Народной Республики», — сказал официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что с территории завода «Азот» в Северодонецке освобождены 800 мирных жителей.

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