Территория северодонецкого завода «Азот» перешла под контроль сил ЛНР

Территория завода «Азот» в Северодонецке контролируется подразделениями Народной милиции Луганской Народной Республики. Об этом сообщило Министерство обороны Российской Федерации.

«Попытка противника превратить промышленную зону северодонецкого предприятия «Азот» в упорный очаг сопротивления сорвана. В настоящее время территория данного предприятия контролируется подразделениями Народной милиции Луганской Народной Республики», — сказал официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что с территории завода «Азот» в Северодонецке освобождены 800 мирных жителей.