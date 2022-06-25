Кадыров: с территории завода «Азот» в Северодонецке освобождены 800 мирных жителей

Короткая ссылка
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что с территории завода «Азот» в Северодонецке освобождены 800 мирных жителей.
Кадыров: с территории завода «Азот» в Северодонецке освобождены 800 мирных жителей
  • РИА Новости
  • © Виктор Антонюк

«С территории завода «Азот» освобождены 800 мирных жителей», — написал Кадыров в Telegram.

Он рассказал, что в настоящее время идёт зачистка аэропорта города, а также уточнил, что территория аэропорта полностью контролируется российскими военными.

21 июня посол Луганской Народной Республики в России Родион Мирошник сообщил, что около 20 мирных жителей покинули завод «Азот» в Северодонецке через проходную, не контролируемую украинскими военными.

До этого офицер Народной милиции республики Андрей Марочко заявил, что некоторые мирные жители смогли выйти с завода «Азот» в Северодонецке благодаря ухищрениям или «по счастливой случайности».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить