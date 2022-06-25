Кадыров: с территории завода «Азот» в Северодонецке освобождены 800 мирных жителей

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что с территории завода «Азот» в Северодонецке освобождены 800 мирных жителей.

«С территории завода «Азот» освобождены 800 мирных жителей», — написал Кадыров в Telegram.

Он рассказал, что в настоящее время идёт зачистка аэропорта города, а также уточнил, что территория аэропорта полностью контролируется российскими военными.

21 июня посол Луганской Народной Республики в России Родион Мирошник сообщил, что около 20 мирных жителей покинули завод «Азот» в Северодонецке через проходную, не контролируемую украинскими военными.

До этого офицер Народной милиции республики Андрей Марочко заявил, что некоторые мирные жители смогли выйти с завода «Азот» в Северодонецке благодаря ухищрениям или «по счастливой случайности».