Посол ЛНР в России: завод «Азот» безопасно покинули около 20 мирных жителей

Короткая ссылка
Посол Луганской Народной Республики в России Родион Мирошник сообщил о том, что около 20 мирных жителей покинули завод «Азот» в Северодонецке через проходную, неконтролируемую украинскими военными.

Об этом дипломат сообщил в своём официальном Telegram-канале.

«Выход мирных и сложение оружия боевиками сдерживаются постоянными обстрелами украинской артиллерией Северодонецка из пригорода Лисичанска», — уточнил Мирошник.

Уточняется, что сейчас эвакуированные в безопасности, им оказывается необходимая помощь.

20 июня офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил о том, что некоторые мирные жители смогли выйти с завода «Азот» в Северодонецке с помощью ухищрений или «по счастливой случайности».

Марочко также предположил, что на заводской территории могут находиться до 1 тыс. гражданских лиц.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить