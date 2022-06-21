Посол ЛНР в России: завод «Азот» безопасно покинули около 20 мирных жителей

Посол Луганской Народной Республики в России Родион Мирошник сообщил о том, что около 20 мирных жителей покинули завод «Азот» в Северодонецке через проходную, неконтролируемую украинскими военными.

Об этом дипломат сообщил в своём официальном Telegram-канале.

«Выход мирных и сложение оружия боевиками сдерживаются постоянными обстрелами украинской артиллерией Северодонецка из пригорода Лисичанска», — уточнил Мирошник.

Уточняется, что сейчас эвакуированные в безопасности, им оказывается необходимая помощь.

20 июня офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил о том, что некоторые мирные жители смогли выйти с завода «Азот» в Северодонецке с помощью ухищрений или «по счастливой случайности».

Марочко также предположил, что на заводской территории могут находиться до 1 тыс. гражданских лиц.