В ЛНР сообщили, что на «Азоте» в Северодонецке могут находиться до 1000 гражданских

На территории завода «Азот» в Северодонецке могут находиться до 1 тыс. гражданских лиц. Об этом заявил представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

РИА Новости

© Виктор Антонюк