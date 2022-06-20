В ЛНР сообщили, что на «Азоте» в Северодонецке могут находиться до 1000 гражданских
- РИА Новости
- © Виктор Антонюк
«Сейчас количество гражданских колеблется до 1 тыс. человек», — приводит РИА Новости его слова в эфире Первого канала.
Марочко добавил, что украинские военные перемещались на открытой местности, прикрываясь людьми, как живым щитом.
Ранее комендант Северодонецка Виктор Дубина заявил, что силы Луганской Народной Республики продолжают переговоры с украинскими военными на комбинате «Азот» о возможной сдаче в плен.