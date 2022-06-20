В ЛНР сообщили, что на «Азоте» в Северодонецке могут находиться до 1000 гражданских

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RT
На территории завода «Азот» в Северодонецке могут находиться до 1 тыс. гражданских лиц. Об этом заявил представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
В ЛНР сообщили, что на «Азоте» в Северодонецке могут находиться до 1000 гражданских
  • РИА Новости
  • © Виктор Антонюк

«Сейчас количество гражданских колеблется до 1 тыс. человек», — приводит РИА Новости его слова в эфире Первого канала.

Марочко добавил, что украинские военные перемещались на открытой местности, прикрываясь людьми, как живым щитом.

Ранее комендант Северодонецка Виктор Дубина заявил, что силы Луганской Народной Республики продолжают переговоры с украинскими военными на комбинате «Азот» о возможной сдаче в плен.

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