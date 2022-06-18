Комендант Северодонецка сообщил о переговорах с ВСУ на комбинате «Азот» о сдаче в плен

Силы Луганской Народной Республики продолжают переговоры с украинскими военными на комбинате «Азот» о возможной сдаче в плен, заявил комендант Северодонецка Виктор Дубина.

«Переговоры о возможной сдаче продолжаются, хотя пока и безрезультатно», — сказал он РИА Новости.

По словам офицера Народной милиции ЛНР Андрея Марочко, некоторые военнослужащие ВСУ, находившиеся на территории завода, уже начали сдаваться в плен.

Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник рассказал, что подразделения республики зашли на территорию комбината «Азот» в Северодонецке.

Он отметил, что на химическом комбинате находятся до 1 тыс. украинских националистов.