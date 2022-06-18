Комендант Северодонецка сообщил о переговорах с ВСУ на комбинате «Азот» о сдаче в плен
«Переговоры о возможной сдаче продолжаются, хотя пока и безрезультатно», — сказал он РИА Новости.
По словам офицера Народной милиции ЛНР Андрея Марочко, некоторые военнослужащие ВСУ, находившиеся на территории завода, уже начали сдаваться в плен.
Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник рассказал, что подразделения республики зашли на территорию комбината «Азот» в Северодонецке.
Он отметил, что на химическом комбинате находятся до 1 тыс. украинских националистов.