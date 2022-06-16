Подразделения ЛНР зашли на территорию завода «Азот»

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Подразделения Луганской Народной республики зашли на территорию химического комбината «Азот» в Северодонецке, заявил глава ЛНР Леонид Пасечник.
Подразделения ЛНР зашли на территорию завода «Азот»
  • РИА Новости
  • © Виктор Антонюк

По его словам, жилые кварталы и районы города уже освобождены силами ЛНР, однако промзона завода пока находится под контролем ВСУ.

«Мы туда зашли, но полностью оттуда выбить вооружённые украинские формирования у нас пока не получается. В любом случае мы поставленной цели достигнем, для этого нужно время», — сказал Пасечник в интервью ТАСС.

Глава республики добавил, что точное количество находящихся на территории «Азота» боевиков пока неизвестно. 

Помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселёв ранее отметил, что на территории завода «Азот» в Северодонецке могут находиться порядка 2,5 тыс. боевиков.

Покинувшие комбинат «Азот» в Северодонецке женщины рассказали, что на заводе много иностранных наёмников.

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