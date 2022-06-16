Покинувшие комбинат «Азот» женщины рассказали об иностранных наёмниках на заводе

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Покинувшие комбинат «Азот» женщины рассказали, что на заводе находится много иностранных наёмников.
Покинувшие комбинат «Азот» женщины рассказали об иностранных наёмниках на заводе
  • © РИА Новости / Виктор Антонюк

«Много наёмников, очень много. Сколько их было, не знаю, они держались отдельно от остальных. Разговаривали в основном друг с другом, на английском языке. И на других иностранных языках», — рассказала РИА Новости одна из женщин.

15 июня в Минобороны России заявили, что киевские власти сорвали эвакуацию мирного населения с комбината «Азот» в Северодонецке (ЛНР).

Офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко отметил, что в бомбоубежищах на заводе «Азот» сложилась катастрофическая ситуация: пять дней люди не могут выйти за водой.

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