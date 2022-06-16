Покинувшие комбинат «Азот» женщины рассказали об иностранных наёмниках на заводе

Покинувшие комбинат «Азот» женщины рассказали, что на заводе находится много иностранных наёмников.

«Много наёмников, очень много. Сколько их было, не знаю, они держались отдельно от остальных. Разговаривали в основном друг с другом, на английском языке. И на других иностранных языках», — рассказала РИА Новости одна из женщин.

15 июня в Минобороны России заявили, что киевские власти сорвали эвакуацию мирного населения с комбината «Азот» в Северодонецке (ЛНР).

Офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко отметил, что в бомбоубежищах на заводе «Азот» сложилась катастрофическая ситуация: пять дней люди не могут выйти за водой.