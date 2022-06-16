Покинувшие комбинат «Азот» женщины рассказали об иностранных наёмниках на заводе
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«Много наёмников, очень много. Сколько их было, не знаю, они держались отдельно от остальных. Разговаривали в основном друг с другом, на английском языке. И на других иностранных языках», — рассказала РИА Новости одна из женщин.
15 июня в Минобороны России заявили, что киевские власти сорвали эвакуацию мирного населения с комбината «Азот» в Северодонецке (ЛНР).
Офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко отметил, что в бомбоубежищах на заводе «Азот» сложилась катастрофическая ситуация: пять дней люди не могут выйти за водой.