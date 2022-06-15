Минобороны: киевские власти сорвали эвакуацию мирного населения с комбината «Азот»

Короткая ссылка
Начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что киевские власти сорвали эвакуацию мирного населения с комбината «Азот» в Северодонецке (ЛНР).
Минобороны: киевские власти сорвали эвакуацию мирного населения с комбината «Азот»
  • РИА Новости
  • © Виктор Званцев

По словам Мизинцева, 15 июня Россия предоставила гуманитарный коридор в северном направлении в город Сватово ЛНР для эвакуации мирного населения с территории химического комбината «Азот» в Северодонецке.

«Несмотря на принятые Российской Федерацией беспрецедентные меры, киевские власти цинично сорвали проведение гуманитарной операции», — заявили в министерстве. 

Отмечается, что средствами объективного контроля, включая беспилотники, были зафиксированы многочисленные нарушения режима прекращения огня.

«Боевики использовали гуманитарную паузу для перегруппировки на более выгодные позиции и восстановления боеспособности, прикрываясь мирными жителями как живым щитом», — заявили в Минобороны. 

Ранее начальник гарнизонной службы 2-го армейского корпуса Народной милиции Луганской Народной Республики Александр Никишин заявил о срыве украинскими военными работы гуманитарного коридора с завода «Азот».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить