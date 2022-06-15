Минобороны: киевские власти сорвали эвакуацию мирного населения с комбината «Азот»

Начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что киевские власти сорвали эвакуацию мирного населения с комбината «Азот» в Северодонецке (ЛНР).

По словам Мизинцева, 15 июня Россия предоставила гуманитарный коридор в северном направлении в город Сватово ЛНР для эвакуации мирного населения с территории химического комбината «Азот» в Северодонецке.

«Несмотря на принятые Российской Федерацией беспрецедентные меры, киевские власти цинично сорвали проведение гуманитарной операции», — заявили в министерстве.

Отмечается, что средствами объективного контроля, включая беспилотники, были зафиксированы многочисленные нарушения режима прекращения огня.

«Боевики использовали гуманитарную паузу для перегруппировки на более выгодные позиции и восстановления боеспособности, прикрываясь мирными жителями как живым щитом», — заявили в Минобороны.

Ранее начальник гарнизонной службы 2-го армейского корпуса Народной милиции Луганской Народной Республики Александр Никишин заявил о срыве украинскими военными работы гуманитарного коридора с завода «Азот».