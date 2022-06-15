В ЛНР заявили о срыве украинскими военными работы гуманитарного коридора с завода «Азот»
- AFP
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«Мы начали соблюдать режим прекращения огня, организовали коридор от проходной завода до выезда из Северодонецка. Но уже в 08:10 украинская сторона начала обстрел в районе выхода с завода», — приводит его слова РИА Новости.
Никишин отметил, что один человек всё-таки смог выйти с предприятия.
Как сообщается, эвакуация мирных жителей с завода на данный момент невозможна из-за обстрелов со стороны Вооружённых сил Украины.