В ЛНР заявили о невозможности эвакуации с завода «Азот» из-за обстрелов ВСУ

Эвакуация мирных жителей с завода «Азот» в Северодонецке на данный момент невозможна из-за обстрелов со стороны Вооружённых сил Украины.

«После 11:00 украинские войска открыли миномётный огонь и огонь из танка по Северодонецку. Сейчас эвакуация с предприятия невозможна», — сказал офицер Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко в эфире телеканала «Россия 1». Его слова приводит ТАСС.

Утром 15 июня сообщалось, что гуманитарный коридор для выхода гражданских с предприятия «Азот» в Северодонецке открыт.

По разным данным, в подвалах «Азота» могут находиться от 300 до 500 мирных жителей.