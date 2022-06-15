Народная милиция ЛНР: гумкоридор для выхода гражданских с «Азота» в Северодонецке открыт

Гуманитарный коридор для выхода гражданских с предприятия «Азот» в Северодонецке открыт. Об этом в стриме RT «Летучка» сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко.

«Самое важное мероприятие сегодня на территории ЛНР — это зелёный коридор из промзоны предприятия «Азот» по направлению к населённому пункту Сватово. Данный зелёный коридор работает с 08:00 до 22:00», — заявил Марочко.

Он также не исключил возможных провокаций при проведении эвакуации со стороны Украины.

По разным данным, в подвалах «Азота» могут находиться от 300 до 500 мирных жителей, уточнил Марочко.

В российском Минобороны ранее сообщили, что военнослужащие России и ЛНР открывают в среду, 15 июня, гуманитарный коридор для выхода гражданских лиц с территории комбината «Азот» в Северодонецке.

По словам помощника министра внутренних дел ЛНР Виталия Киселёва, на территории завода «Азот» в Северодонецке могут находиться порядка 2,5 тыс. боевиков.