В МО России заявили об открытии 15 июня коридора для гражданских с «Азота» в Северодонецке

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Военнослужащие России и ЛНР открывают в среду, 15 июня, гуманитарный коридор для выхода гражданских лиц с территории комбината «Азот» в Северодонецке. Об этом заявил начальник российского Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев.
В МО России заявили об открытии 15 июня коридора для гражданских с «Азота» в Северодонецке
  • РИА Новости

«Руководствуясь гуманными принципами, Вооружённые силы России и формирования Луганской Народной Республики готовы провести гуманитарную операцию по эвакуации мирных граждан», — сообщил он на брифинге.

Мизинцев добавил, что гуманитарный коридор в город Сватово ЛНР будет открыт с 08:00 мск до 20:00 15 июня 2022 года.

Ранее посол Луганской Народной Республики в России Родион Мирошник сообщил, что мирные жители начали покидать северодонецкий завод «Азот» — через проходную, которую не контролируют украинские боевики.

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