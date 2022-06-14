В МО России заявили об открытии 15 июня коридора для гражданских с «Азота» в Северодонецке
- РИА Новости
«Руководствуясь гуманными принципами, Вооружённые силы России и формирования Луганской Народной Республики готовы провести гуманитарную операцию по эвакуации мирных граждан», — сообщил он на брифинге.
Мизинцев добавил, что гуманитарный коридор в город Сватово ЛНР будет открыт с 08:00 мск до 20:00 15 июня 2022 года.
Ранее посол Луганской Народной Республики в России Родион Мирошник сообщил, что мирные жители начали покидать северодонецкий завод «Азот» — через проходную, которую не контролируют украинские боевики.