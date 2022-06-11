Посол ЛНР: мирные жители начали покидать северодонецкий завод «Азот»

Посол ЛНР в России Родион Мирошник заявил, что мирные жители начали покидать северодонецкий завод «Азот» — через проходную, которую не контролируют украинские боевики.

Об этом он написал в своём Telegram-канале.

«Через вторую проходную химобъединения «Азот» стали выходить мирные жители. Эта проходная не контролируется боевиками. Их встречают и отводят в безопасное место бойцы союзных сил», — сообщил посол.

По его словам, остатки украинских формирований сконцентрированы и удерживают несколько зданий в районе первой проходной. Там возникают периодические перестрелки.

«У них по-прежнему в заложниках могут находиться несколько сотен мирных жителей. По мере сужения кольца вокруг боевиков мирные смогут выйти из своих убежищ. Союзные войска готовят транспорт для эвакуации», — добавил дипломат.

Ранее Мирошник заявил, что не менее 300 украинских военных заблокированы на заводе «Азот» в Северодонецке.