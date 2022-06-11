Посол ЛНР: мирные жители начали покидать северодонецкий завод «Азот»

Короткая ссылка
Посол ЛНР в России Родион Мирошник заявил, что мирные жители начали покидать северодонецкий завод «Азот» — через проходную, которую не контролируют украинские боевики.

Об этом он написал в своём Telegram-канале.

«Через вторую проходную химобъединения «Азот» стали выходить мирные жители. Эта проходная не контролируется боевиками. Их встречают и отводят в безопасное место бойцы союзных сил», — сообщил посол.

По его словам, остатки украинских формирований сконцентрированы и удерживают несколько зданий в районе первой проходной. Там возникают периодические перестрелки.

«У них по-прежнему в заложниках могут находиться несколько сотен мирных жителей. По мере сужения кольца вокруг боевиков мирные смогут выйти из своих убежищ. Союзные войска готовят транспорт для эвакуации», — добавил дипломат.

Ранее Мирошник заявил, что не менее 300 украинских военных заблокированы на заводе «Азот» в Северодонецке.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить