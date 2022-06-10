Посол ЛНР заявил о попытках украинских боевиков на заводе «Азот» выйти на контакт

Посол Луганской Народной Республики в России Родион Мирошник заявил, что украинские боевики на заводе «Азот» в Северодонецке пытаются выйти на контакт с союзными силами.

Об этом, как сообщает РИА Новости, посол написал в своём Telegram.

«Украинские боевики на «Азоте» ищут контакты для переговоров. Немногочисленная группировка (украинских. — RT) формирований на территории химобъединения «Азот» покинуть предприятие уже не может. Все пути отступления для них отрезаны», — указал Мирошник.

По его словам, «отдельные представители боевиков пытаются выходить на контакт с союзными войсками и выдвигать какие-то условия».

«Им объясняют, что никаких условий принято не будет. Только сложение оружия и сдача в плен», — добавил посол.

Ранее начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что украинские боевики удерживают сотни мирных жителей Северодонецка на местном заводе «Азот». Там же они заминировали ёмкости с химически опасными веществами: азотной кислотой, аммиаком, аммиачной селитрой, чтобы взорвать их при отступлении.