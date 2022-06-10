Посол ЛНР заявил о попытках украинских боевиков на заводе «Азот» выйти на контакт

Короткая ссылка
Посол Луганской Народной Республики в России Родион Мирошник заявил, что украинские боевики на заводе «Азот» в Северодонецке пытаются выйти на контакт с союзными силами.
Посол ЛНР заявил о попытках украинских боевиков на заводе «Азот» выйти на контакт
  • РИА Новости

Об этом, как сообщает РИА Новости, посол написал в своём Telegram.

«Украинские боевики на «Азоте» ищут контакты для переговоров. Немногочисленная группировка (украинских. — RT) формирований на территории химобъединения «Азот» покинуть предприятие уже не может. Все пути отступления для них отрезаны», — указал Мирошник.

По его словам, «отдельные представители боевиков пытаются выходить на контакт с союзными войсками и выдвигать какие-то условия».

«Им объясняют, что никаких условий принято не будет. Только сложение оружия и сдача в плен», — добавил посол.

Ранее начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что украинские боевики удерживают сотни мирных жителей Северодонецка на местном заводе «Азот». Там же они заминировали ёмкости с химически опасными веществами: азотной кислотой, аммиаком, аммиачной селитрой, чтобы взорвать их при отступлении.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить