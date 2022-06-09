Минобороны России: украинские боевики удерживают сотни людей на химзаводе в Северодонецке
- РИА Новости
«По имеющейся достоверной информации, в Северодонецке Луганской Народной Республики на территории завода «Азот» боевики ВСУ насильно удерживают сотни жителей города и сотрудников предприятия в подземных сооружениях завода», — сказал он.
Он также добавил, что националисты заминировали ёмкости с химически опасными веществами: азотной кислотой, аммиаком, аммиачной селитрой. Они планируют взорвать их при отступлении.
Ранее Мизинцев заявил, что киевские власти приказали ВСУ заминировать ёмкости с селитрой и азотной кислотой общей массой более 100 т на предприятии в Северодонецке.