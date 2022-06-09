Минобороны России: украинские боевики удерживают сотни людей на химзаводе в Северодонецке

Начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что украинские боевики удерживают сотни мирных жителей Северодонецка на местном заводе «Азот».

«По имеющейся достоверной информации, в Северодонецке Луганской Народной Республики на территории завода «Азот» боевики ВСУ насильно удерживают сотни жителей города и сотрудников предприятия в подземных сооружениях завода», — сказал он.

Он также добавил, что националисты заминировали ёмкости с химически опасными веществами: азотной кислотой, аммиаком, аммиачной селитрой. Они планируют взорвать их при отступлении.

Ранее Мизинцев заявил, что киевские власти приказали ВСУ заминировать ёмкости с селитрой и азотной кислотой общей массой более 100 т на предприятии в Северодонецке.