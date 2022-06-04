Минобороны: Киев приказал заминировать цистерны с химикатами на заводе в Северодонецке

Киевские власти приказали ВСУ заминировать ёмкости с селитрой и азотной кислотой общей массой более 100 т на предприятии в Северодонецке. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«Киевские власти, осознавая невозможность дальнейшего сопротивления и удержания промышленной зоны в Северодонецке, приказали сводной тактической группе... заминировать на северодонецком предприятии «Азот» ёмкости с селитрой и азотной кислотой, общий объём которых превышает 100 т», — заявил Мизинцев.

По его словам, в случае подрыва цистерн Украина планирует обвинить российскую сторону в создании техногенной экологической катастрофы.

Киевские власти убеждены, что подрыв этих цистерн с ядовитыми химикатами якобы позволит задержать наступление российских военных, добавил Мизинцев.

Ранее Мизинцев заявил, что украинские военнослужащие продолжают размещать бронетехнику и огневые позиции в медицинских учреждениях на подконтрольных Киеву территориях.