Минобороны: Киев приказал заминировать цистерны с химикатами на заводе в Северодонецке
- РИА Новости
- © Наталья Селиверстова
«Киевские власти, осознавая невозможность дальнейшего сопротивления и удержания промышленной зоны в Северодонецке, приказали сводной тактической группе... заминировать на северодонецком предприятии «Азот» ёмкости с селитрой и азотной кислотой, общий объём которых превышает 100 т», — заявил Мизинцев.
По его словам, в случае подрыва цистерн Украина планирует обвинить российскую сторону в создании техногенной экологической катастрофы.
Киевские власти убеждены, что подрыв этих цистерн с ядовитыми химикатами якобы позволит задержать наступление российских военных, добавил Мизинцев.
Ранее Мизинцев заявил, что украинские военнослужащие продолжают размещать бронетехнику и огневые позиции в медицинских учреждениях на подконтрольных Киеву территориях.