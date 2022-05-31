МО России: ВСУ продолжают использовать медицинскую инфраструктуру в военных целях

Украинские военнослужащие продолжают размещать бронетехнику и огневые позиции в медицинских учреждениях на подконтрольных Киеву территориях. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«В Харькове в здании больницы (улица Игоря Муратова) на верхних этажах размещены огневые точки, в подвале — склад боеприпасов, при этом медицинский персонал и пациенты насильно удерживаются в помещениях», — заявил он на брифинге.

Мизинцев добавил, что в Часовом Яре в ДНР в корпусах городской больницы №3 (улица Пирогова) разместилось подразделение ВСУ, а на прилегающей территории — бронетехника и огневые позиции артиллерии.

Кроме того, опорный пункт оборудован в Одессе в здании больницы №9 (улица Пастера) и в Краматорске Донецкой Народной Республики в детской поликлинике №3 (улица Героев Украины). Подходы к зданию заминированы.

«В подвальных помещениях насильно удерживаются персонал поликлиники и больные, в том числе дети», — отметил он.

Ранее в российском Минобороны сообщили, что украинские националисты из батальонов «Азов» и «Айдар» оборудовали огневые позиции в зданиях детских садов, больниц и церкви.