МО России: боевики «Азова» и «Айдара» оборудовали позиции в детсадах, церкви и больнице

Короткая ссылка
Украинские националисты из батальонов «Азов» и «Айдар» оборудовали огневые позиции в зданиях детских садов, больниц и церкви, следует из заявления начальника Национального центра управления обороной России генерал-полковника Михаила Мизинцева.
МО России: боевики «Азова» и «Айдара» оборудовали позиции в детсадах, церкви и больнице
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

«Неонацисты батальона «Азов» в Мирнограде, в здании детского сада № 19, расположенного в микрорайоне Восточный, и интерната по улице Л. Чайкиной оборудовали опорные пункты и казармы, а в непосредственной близости к жилым кварталам разместили бронетехнику и артиллерию», — сказал он.

Кроме того, в Боровой военнослужащие оборудовали казармы в здании школы и детсада «Берёзка», а также разместили на территории учреждений тяжёлую военную технику, артиллерию и РСЗО.

По словам Мизинцева, в подвальных помещениях насильно удерживаются мирные граждане с детьми.

Боевики батальона «Айдар» оборудовали огневые позиции и разместили вооружение на территории церкви Похвалы Богоматери в Павлограде Днепропетровской области.

В Запорожье на нижних этажах больниц, расположенных на Соборном проспекте и улице Победы, разместили склады боеприпасов. При этом, как отметили в Минобороны России, персонал и пациентов больниц украинские боевики удерживают в качестве живого щита.

Ранее в ведомстве отмечали, что ВСУ часто используют соцобъекты в военных целях.

Так, например, в Северодонецке украинские военные разместили артиллерию, склад боеприпасов и огневые позиции на территории кожвендиспансера.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить