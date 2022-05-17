МО России: боевики «Азова» и «Айдара» оборудовали позиции в детсадах, церкви и больнице

Украинские националисты из батальонов «Азов» и «Айдар» оборудовали огневые позиции в зданиях детских садов, больниц и церкви, следует из заявления начальника Национального центра управления обороной России генерал-полковника Михаила Мизинцева.

«Неонацисты батальона «Азов» в Мирнограде, в здании детского сада № 19, расположенного в микрорайоне Восточный, и интерната по улице Л. Чайкиной оборудовали опорные пункты и казармы, а в непосредственной близости к жилым кварталам разместили бронетехнику и артиллерию», — сказал он.

Кроме того, в Боровой военнослужащие оборудовали казармы в здании школы и детсада «Берёзка», а также разместили на территории учреждений тяжёлую военную технику, артиллерию и РСЗО.

По словам Мизинцева, в подвальных помещениях насильно удерживаются мирные граждане с детьми.

Боевики батальона «Айдар» оборудовали огневые позиции и разместили вооружение на территории церкви Похвалы Богоматери в Павлограде Днепропетровской области.

В Запорожье на нижних этажах больниц, расположенных на Соборном проспекте и улице Победы, разместили склады боеприпасов. При этом, как отметили в Минобороны России, персонал и пациентов больниц украинские боевики удерживают в качестве живого щита.

Ранее в ведомстве отмечали, что ВСУ часто используют соцобъекты в военных целях.

Так, например, в Северодонецке украинские военные разместили артиллерию, склад боеприпасов и огневые позиции на территории кожвендиспансера.