Минобороны России: ВСУ часто используют соцобъекты в военных целях

Российские военные зафиксировали многочисленные факты использования украинскими военными социальных объектов в военных целях. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«Продолжается тщательная фиксация многочисленных вопиющих фактов бесчеловечного отношения киевских властей к мирным жителям, а также использования украинскими вооружёнными формированиями объектов социальной инфраструктуры в военных целях», — заявил он на брифинге.

Мизинцев отметил, что в Северодонецке ДНР украинские военные разместили артиллерию, склад боеприпасов и огневые позиции на территории кожвендиспансера.

Ранее в Минобороны России заявили, что украинские спецслужбы подорвали аммиачную селитру в Донбассе, чтобы обвинить российские вооружённые силы в применении отравляющих веществ.