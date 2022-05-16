Минобороны России: ВСУ часто используют соцобъекты в военных целях
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«Продолжается тщательная фиксация многочисленных вопиющих фактов бесчеловечного отношения киевских властей к мирным жителям, а также использования украинскими вооружёнными формированиями объектов социальной инфраструктуры в военных целях», — заявил он на брифинге.
Мизинцев отметил, что в Северодонецке ДНР украинские военные разместили артиллерию, склад боеприпасов и огневые позиции на территории кожвендиспансера.
Ранее в Минобороны России заявили, что украинские спецслужбы подорвали аммиачную селитру в Донбассе, чтобы обвинить российские вооружённые силы в применении отравляющих веществ.