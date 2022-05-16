Спецслужбы Украины подорвали аммиачную селитру в Донбассе для обвинений в адрес ВС России

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В Минобороны России заявили, что украинские спецслужбы подорвали аммиачную селитру в Донбассе, чтобы обвинить российские вооружённые силы в применении отравляющих веществ.
Спецслужбы Украины подорвали аммиачную селитру в Донбассе для обвинений в адрес ВС России
  • РИА Новости

«Киевский режим продолжает практику провокаций для обвинения российских вооружённых сил в якобы применении отравляющих веществ. Сегодня в 13:35 на ферме, расположенной в 1,5 км северо-западнее населённого пункта Мазановка, спецслужбами Украины был произведён подрыв заблаговременно заложенного фугаса, усиленного накладкой до 1 т аммиачной селитры», — сообщили в министерстве.

Уточняется, что в результате взрыва образовалось ядовитое облако высотой около 1 км, которое сместилось в сторону населённого пункта Краматорск.

11 мая Служба безопасности Украины и украинские националисты подорвали цистерну с удобрениями в Харьковской области с целью обвинения российской стороны в применении химоружия.

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