Служба безопасности Украины (СБУ) и украинские националисты подорвали цистерну с удобрениями в Харьковской области для обвинения российской стороны в применении химоружия. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«Сегодня около 14:00 в районе населённого пункта Долгенькое Харьковской области с целью обвинения российской армии в применении химического оружия службой безопасности Украины и националистами осуществлён подрыв цистерны с удобрениями, предположительно, аммиачной селитрой, в результате которого образовалось облако оранжевого дыма, которое через некоторое время рассеялось», — заявил Мизинцев.

Он уточнил, что в результате инцидента никто не пострадал.

Ранее в Минобороны сообщили, что украинские власти планируют атаковать ракетами «Точка-У» места скопления мирных жителей в Львовской и Волынской областях для обвинения российских военных в неизбирательных ударах.