МО: СБУ подорвала цистерну с удобрениями для обвинения России в применении химоружия

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Служба безопасности Украины (СБУ) и украинские националисты подорвали цистерну с удобрениями в Харьковской области для обвинения российской стороны в применении химоружия. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.
МО: СБУ подорвала цистерну с удобрениями для обвинения России в применении химоружия
  • AFP
  • © FADEL SENNA

«Сегодня около 14:00 в районе населённого пункта Долгенькое Харьковской области с целью обвинения российской армии в применении химического оружия службой безопасности Украины и националистами осуществлён подрыв цистерны с удобрениями, предположительно, аммиачной селитрой, в результате которого образовалось облако оранжевого дыма, которое через некоторое время рассеялось», — заявил Мизинцев.

Он уточнил, что в результате инцидента никто не пострадал.

Ранее в Минобороны сообщили, что украинские власти планируют атаковать ракетами «Точка-У» места скопления мирных жителей в Львовской и Волынской областях для обвинения российских военных в неизбирательных ударах. 

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