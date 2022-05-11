МО: СБУ подорвала цистерну с удобрениями для обвинения России в применении химоружия
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«Сегодня около 14:00 в районе населённого пункта Долгенькое Харьковской области с целью обвинения российской армии в применении химического оружия службой безопасности Украины и националистами осуществлён подрыв цистерны с удобрениями, предположительно, аммиачной селитрой, в результате которого образовалось облако оранжевого дыма, которое через некоторое время рассеялось», — заявил Мизинцев.
Он уточнил, что в результате инцидента никто не пострадал.
Ранее в Минобороны сообщили, что украинские власти планируют атаковать ракетами «Точка-У» места скопления мирных жителей в Львовской и Волынской областях для обвинения российских военных в неизбирательных ударах.