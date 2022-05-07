Минобороны России сообщило о подготовке Киевом антироссийских провокаций на западе Украины

Украинские власти планируют атаковать ракетами «Точка-У» места скопления мирных жителей в Львовской и Волынской областях для обвинения российских военных в неизбирательных ударах. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

По его словам, украинские военные планируют осуществить «очередные изощрённые провокации с гибелью мирных граждан» для обвинения ВС России в неизбирательных ракетных ударах.

«С этой целью подразделения ВСУ нанесут удары ОТР «Точка-У» по местам скопления людей в населённых пунктах Львовской и Волынской областей, как это уже было на железнодорожном вокзале в Краматорске», — сообщил Мизинцев.

В Минобороны России ранее подтвердили вероятность провокаций США на Украине с применением химоружия, учитывая факты поставок Киеву антидотов отравляющих веществ.