Минобороны России сообщило о подготовке Киевом антироссийских провокаций на западе Украины
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По его словам, украинские военные планируют осуществить «очередные изощрённые провокации с гибелью мирных граждан» для обвинения ВС России в неизбирательных ракетных ударах.
«С этой целью подразделения ВСУ нанесут удары ОТР «Точка-У» по местам скопления людей в населённых пунктах Львовской и Волынской областей, как это уже было на железнодорожном вокзале в Краматорске», — сообщил Мизинцев.
В Минобороны России ранее подтвердили вероятность провокаций США на Украине с применением химоружия, учитывая факты поставок Киеву антидотов отравляющих веществ.