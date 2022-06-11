Посол ЛНР: не менее 300 украинских военных заблокированы на заводе «Азот» в Северодонецке

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Не менее 300 украинских военных заблокированы на заводе «Азот» в Северодонецке. Об этом заявил посол ЛНР в России Родион Мирошник.
Посол ЛНР: не менее 300 украинских военных заблокированы на заводе «Азот» в Северодонецке
  • РИА Новости

«На «Азоте» сейчас заблокированы около 300—400 украинских боевиков. Они концентрируются возле первой проходной химкомбината», — написал он в Telegram.

Мирошник добавил, что на заводе могут оставаться до 500 мирных граждан, которые прятались от обстрелов в бомбоубежище предприятия.

Ранее Мирошник сообщил, что украинские боевики на заводе «Азот» в Северодонецке пытаются выйти на контакт с союзными силами.

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