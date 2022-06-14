МВД ЛНР: на заводе «Азот» в Северодонецке могут находиться около 2,5 тысячи боевиков

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На территории завода «Азот» в Северодонецке могут находиться порядка 2,5 тыс. боевиков. Об этом заявил помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселёв.
МВД ЛНР: на заводе «Азот» в Северодонецке могут находиться около 2,5 тысячи боевиков
  • РИА Новости

«По первоначальным подсчётам, до 2,5 тыс. там находится военнослужащих... Порядка 20-25% могут находиться там непосредственно уже иностранного контингента», — приводит ТАСС его слова в эфире Первого канала.

Посол Луганской Народной Республики в России Родион Мирошник ранее сообщил, что мирные жители начали покидать северодонецкий завод «Азот» — через проходную, которую не контролируют украинские боевики.

По его словам, вэсэушники, которые остаются на заводе, пытались выйти на контакт с союзными силами. Все пути отступления для них отрезаны, подчеркнул Мирошник.

В российском Минобороны сообщили, что военнослужащие России и ЛНР открывают в среду, 15 июня, гуманитарный коридор для выхода гражданских лиц с территории комбината «Азот» в Северодонецке.

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