МВД ЛНР: на заводе «Азот» в Северодонецке могут находиться около 2,5 тысячи боевиков
- РИА Новости
«По первоначальным подсчётам, до 2,5 тыс. там находится военнослужащих... Порядка 20-25% могут находиться там непосредственно уже иностранного контингента», — приводит ТАСС его слова в эфире Первого канала.
Посол Луганской Народной Республики в России Родион Мирошник ранее сообщил, что мирные жители начали покидать северодонецкий завод «Азот» — через проходную, которую не контролируют украинские боевики.
По его словам, вэсэушники, которые остаются на заводе, пытались выйти на контакт с союзными силами. Все пути отступления для них отрезаны, подчеркнул Мирошник.
В российском Минобороны сообщили, что военнослужащие России и ЛНР открывают в среду, 15 июня, гуманитарный коридор для выхода гражданских лиц с территории комбината «Азот» в Северодонецке.