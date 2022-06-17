Народная милиция ЛНР: часть военных ВСУ на комбинате «Азот» начали сдаваться в плен

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Некоторые военнослужащие ВСУ, находившиеся на территории завода «Азот» в Северодонецке, начали сдаваться в плен, заявил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
Народная милиция ЛНР: часть военных ВСУ на комбинате «Азот» начали сдаваться в плен
  • AFP
  • © ARIS MESSINIS

Об этом сообщает Луганскинформцентр.

«В ходе проведения специальной военной операции на территории предприятия «Азот» в городе Северодонецке действительно некоторые украинские военные приняли правильное решение и начали сдаваться в плен», — заявил Марочко.

Он пояснил, что численность сдавшихся в плен и их принадлежность к тем или иным подразделениям пока не разглашаются в целях безопасности самих силовиков.

Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник рассказал, что подразделения Луганской Народной Республики зашли на территорию комбината «Азот» в Северодонецке.

По его словам, на химическом комбинате «Азот» в Северодонецке находятся до 1 тыс. украинских националистов

Помощник министра внутренних дел Луганской Народной Республики полковник Виталий Киселёв в стриме RT «Прекрасная Россия бу-бу-бу» рассказал о ситуации с комбинатом «Азот» в Северодонецке.

В Народной милиции ЛНР рассказали, что украинские военные на заводе «Азот» прикрываются цистернами с ядохимикатами и взрывчатыми веществами.

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