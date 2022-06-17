Народная милиция ЛНР: ВСУ на заводе «Азот» прикрываются цистернами с ядохимикатами

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Украинские военные на заводе «Азот» в Северодонецке прикрываются цистернами с ядохимикатами и взрывчатыми веществами. Об этом заявил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
Народная милиция ЛНР: ВСУ на заводе «Азот» прикрываются цистернами с ядохимикатами
  • © РИА Новости / Виктор Антонюк

«Нужно отметить, что украинские войска используют инфраструктуру завода в своих военных целях — прикрываются большими цистернами, в которых находятся ядохимикаты, опасные и взрывчатые вещества. Это затрудняет продвижение», — цитирует Марочко ТАСС.

По его словам, подразделения России и ЛНР закрепились в промышленной зоне завода «Азот».

Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник рассказал, что подразделения Луганской Народной Республики зашли на территорию комбината «Азот» в Северодонецке.

По его словам, на химическом комбинате «Азот» в Северодонецке находятся до 1 тыс. украинских националистов

Представитель Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко высказался о ситуации на комбинате «Азот» в Северодонецке.

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