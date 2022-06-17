Народная милиция ЛНР: ВСУ на заводе «Азот» прикрываются цистернами с ядохимикатами
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«Нужно отметить, что украинские войска используют инфраструктуру завода в своих военных целях — прикрываются большими цистернами, в которых находятся ядохимикаты, опасные и взрывчатые вещества. Это затрудняет продвижение», — цитирует Марочко ТАСС.
По его словам, подразделения России и ЛНР закрепились в промышленной зоне завода «Азот».
Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник рассказал, что подразделения Луганской Народной Республики зашли на территорию комбината «Азот» в Северодонецке.
По его словам, на химическом комбинате «Азот» в Северодонецке находятся до 1 тыс. украинских националистов.
Представитель Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко высказался о ситуации на комбинате «Азот» в Северодонецке.