Народная милиция ЛНР: ВСУ на заводе «Азот» прикрываются цистернами с ядохимикатами

Украинские военные на заводе «Азот» в Северодонецке прикрываются цистернами с ядохимикатами и взрывчатыми веществами. Об этом заявил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

«Нужно отметить, что украинские войска используют инфраструктуру завода в своих военных целях — прикрываются большими цистернами, в которых находятся ядохимикаты, опасные и взрывчатые вещества. Это затрудняет продвижение», — цитирует Марочко ТАСС.

По его словам, подразделения России и ЛНР закрепились в промышленной зоне завода «Азот».

Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник рассказал, что подразделения Луганской Народной Республики зашли на территорию комбината «Азот» в Северодонецке.

По его словам, на химическом комбинате «Азот» в Северодонецке находятся до 1 тыс. украинских националистов.

Представитель Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко высказался о ситуации на комбинате «Азот» в Северодонецке.