Пасечник: на заводе «Азот» в Северодонецке находятся до тысячи украинских националистов

Короткая ссылка
До тысячи украинских националистов находятся на химическом комбинате «Азот» в Северодонецке. Об этом в интервью РИА Новости заявил глава ЛНР Пасечник.
Пасечник: на заводе «Азот» в Северодонецке находятся до тысячи украинских националистов
  • AFP
  • © ARIS MESSINIS

«По предположительным подсчётам, достаточное количество — до 1 тыс. боевиков, украинских националистов, находятся на территории «Азота», и я думаю, что в ближайшее время, безусловно, большая часть будет сдаваться в плен», — заявил Пасечник.

Ранее Пасечник рассказал, что подразделения Луганской Народной республики зашли на территорию комбината «Азот» в Северодонецке.

Покинувшие комбинат «Азот» в Северодонецке женщины рассказали, что на заводе много иностранных наёмников.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить