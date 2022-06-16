Пасечник: на заводе «Азот» в Северодонецке находятся до тысячи украинских националистов

До тысячи украинских националистов находятся на химическом комбинате «Азот» в Северодонецке. Об этом в интервью РИА Новости заявил глава ЛНР Пасечник.

«По предположительным подсчётам, достаточное количество — до 1 тыс. боевиков, украинских националистов, находятся на территории «Азота», и я думаю, что в ближайшее время, безусловно, большая часть будет сдаваться в плен», — заявил Пасечник.

Ранее Пасечник рассказал, что подразделения Луганской Народной республики зашли на территорию комбината «Азот» в Северодонецке.

Покинувшие комбинат «Азот» в Северодонецке женщины рассказали, что на заводе много иностранных наёмников.