Представитель Народной милиции ЛНР Марочко высказался о ситуации на «Азоте» в Северодонецке

Представитель Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко высказался о ситуации на комбинате «Азот» в Северодонецке (ЛНР).

«Наши подразделения успели и смогли закрепиться на территории данного предприятия», — сказал он.

По словам Марочко, подразделения укрепляются и создают плацдарм для дальнейшего освобождения.

«На территории находятся мирные граждане, и крайне необходимо сейчас освободить их, поскольку они длительное время находятся в бомбоубежищах без провизии, без воды», — заявил представитель Народной милиции.

Он добавил, что ситуация на предприятии «крайне тяжёлая».

Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник рассказал, что подразделения Луганской Народной Республики зашли на территорию комбината «Азот» в Северодонецке.

По его словам, на химическом комбинате «Азот» в Северодонецке находятся до 1 тыс. украинских националистов.