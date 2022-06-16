Представитель Народной милиции ЛНР Марочко высказался о ситуации на «Азоте» в Северодонецке

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Представитель Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко высказался о ситуации на комбинате «Азот» в Северодонецке (ЛНР).
Представитель Народной милиции ЛНР Марочко высказался о ситуации на «Азоте» в Северодонецке
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  • © Андрей Марочко

«Наши подразделения успели и смогли закрепиться на территории данного предприятия», — сказал он.

По словам Марочко, подразделения укрепляются и создают плацдарм для дальнейшего освобождения.

«На территории находятся мирные граждане, и крайне необходимо сейчас освободить их, поскольку они длительное время находятся в бомбоубежищах без провизии, без воды», — заявил представитель Народной милиции.

Он добавил, что ситуация на предприятии «крайне тяжёлая».

Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник рассказал, что подразделения Луганской Народной Республики зашли на территорию комбината «Азот» в Северодонецке.

По его словам, на химическом комбинате «Азот» в Северодонецке находятся до 1 тыс. украинских националистов

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