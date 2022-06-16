Народная милиция ЛНР: военные России и республики закрепились в промзоне Северодонецка

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Подразделения Луганской Народной Республики и российские военные закрепились в промзоне Северодонецка, заявил в эфире Первого канала подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
Народная милиция ЛНР: военные России и республики закрепились в промзоне Северодонецка
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости.

«Наши подразделения совместно с подразделениями России уже закрепились в «промке» (промзоне. — RT) и начали спецоперацию», — заявил Марочко.

Он рассказал, что военные ЛНР и России начинают продвигаться по промзоне и зачищать эту территорию.

Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник рассказал, что подразделения Луганской Народной Республики зашли на территорию комбината «Азот» в Северодонецке.

По его словам, на химическом комбинате «Азот» в Северодонецке находятся до тысячи украинских националистов

Покинувшие комбинат «Азот» в Северодонецке женщины рассказали, что на заводе много иностранных наёмников.

15 июня в Минобороны России заявили, что киевские власти сорвали эвакуацию мирного населения с комбината «Азот» в Северодонецке (ЛНР).

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