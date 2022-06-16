Народная милиция ЛНР: военные России и республики закрепились в промзоне Северодонецка
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости.
«Наши подразделения совместно с подразделениями России уже закрепились в «промке» (промзоне. — RT) и начали спецоперацию», — заявил Марочко.
Он рассказал, что военные ЛНР и России начинают продвигаться по промзоне и зачищать эту территорию.
Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник рассказал, что подразделения Луганской Народной Республики зашли на территорию комбината «Азот» в Северодонецке.
По его словам, на химическом комбинате «Азот» в Северодонецке находятся до тысячи украинских националистов.
Покинувшие комбинат «Азот» в Северодонецке женщины рассказали, что на заводе много иностранных наёмников.
15 июня в Минобороны России заявили, что киевские власти сорвали эвакуацию мирного населения с комбината «Азот» в Северодонецке (ЛНР).