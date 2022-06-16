Помощник главы МВД ЛНР рассказал о ситуации с комбинатом «Азот» в Северодонецке

Помощник министра внутренних дел Луганской Народной Республики полковник Виталий Киселёв в стриме RT «Прекрасная Россия бу-бу-бу» рассказал о ситуации с комбинатом «Азот» в Северодонецке.

«(На территории завода. — RT) есть водопроводы, где проходит жидкий азот, проходят соляные кислоты. Уже были подрывы ёмкостей на заводе. Они (ВСУ. — RT) хотели обвинить, что это стреляла Народная милиция», — сказал он.

Киселёв подчеркнул, что Народная милиция ЛНР и союзные подразделения не наносят артиллерийских ударов по комбинату «ввиду огромного количества химических веществ, находящихся сегодня в жидком и твёрдом состоянии на территории завода, которые не вывезли за восемь лет».

«Это было (сделано. — RT) согласно указанию руководства наёмников, которые сказали: «На всякий случай всё это должно остаться, в противном случае у нас будет козырь — обвинить российскую сторону в том, что она устроила техногенную катастрофу», — заявил он.

Помощник министра объяснил, что соляная кислота при взрыве оказывает воздействие прежде всего на дыхательную систему.

«Максимум 40 минут здоровому человеку подышать — и он приходит к летальному исходу. А тут целый город!» — сказал он.



Ранее подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что подразделения Луганской Народной Республики и российские военные закрепились в промзоне Северодонецка.