В ЛНР заявили о единичных случаях выхода гражданских лиц с «Азота» в Северодонецке

Некоторые мирные жители смогли выйти с завода «Азот» в Северодонецке с помощью ухищрений или «по счастливой случайности». Об этом сообщил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

«Да, есть такие мирные жители, которые либо по ухищрениям, либо по счастливой случайности смогли выйти с территории предприятия», — приводит ТАСС его слова в эфире телеканала «Соловьев Live».

Марочко добавил, что покинувшие завод гражданские сообщили о катастрофической гуманитарной ситуации на предприятии.

Ранее в ЛНР заявили, что на территории завода «Азот» в Северодонецке могут находиться до 1 тыс. гражданских лиц.