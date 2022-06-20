В ЛНР заявили о единичных случаях выхода гражданских лиц с «Азота» в Северодонецке

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Некоторые мирные жители смогли выйти с завода «Азот» в Северодонецке с помощью ухищрений или «по счастливой случайности». Об этом сообщил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
В ЛНР заявили о единичных случаях выхода гражданских лиц с «Азота» в Северодонецке
  • AFP
  • © ARIS MESSINIS

«Да, есть такие мирные жители, которые либо по ухищрениям, либо по счастливой случайности смогли выйти с территории предприятия», — приводит ТАСС его слова в эфире телеканала «Соловьев Live».

Марочко добавил, что покинувшие завод гражданские сообщили о катастрофической гуманитарной ситуации на предприятии.

Ранее в ЛНР заявили, что на территории завода «Азот» в Северодонецке могут находиться до 1 тыс. гражданских лиц.

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