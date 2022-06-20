В ЛНР заявили, что эвакуация мирных жителей из Северодонецка проходит малыми группами
- РИА Новости
«Эвакуация проходит очень мелкими группами, это связано с большим риском для жизни, поскольку та логистика, те трассы, которые подходят к населённому пункту Северодонецк, простреливаются на регулярной основе», — приводит ТАСС его слова в эфире телеканала «Россия 24».
Марочко добавил, что подвоз гуманитарной помощи в город невозможен из-за активной фазы боевых действий.
Ранее в ЛНР заявили, что на территории завода «Азот» в Северодонецке могут находиться до 1 тыс. гражданских лиц.