В ЛНР заявили, что эвакуация мирных жителей из Северодонецка проходит малыми группами

Мирных жителей эвакуируют из Северодонецка малыми группами из-за угроз безопасности. Об этом сообщил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

«Эвакуация проходит очень мелкими группами, это связано с большим риском для жизни, поскольку та логистика, те трассы, которые подходят к населённому пункту Северодонецк, простреливаются на регулярной основе», — приводит ТАСС его слова в эфире телеканала «Россия 24».

Марочко добавил, что подвоз гуманитарной помощи в город невозможен из-за активной фазы боевых действий.

Ранее в ЛНР заявили, что на территории завода «Азот» в Северодонецке могут находиться до 1 тыс. гражданских лиц.