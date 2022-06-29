«Чтобы перестала исходить угроза»: Полянский заявил о продолжении спецоперации на Украине до выполнения всех целей

Российская спецоперация на Украине будет продолжаться до выполнения поставленных целей, заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский на заседании Совбеза ООН. Дипломат подчеркнул, что поставки западного вооружения Украине лишь продлевают «агонию преступного киевского режима». Он также призвал не превращать Совбез ООН в площадку для агиткампании Владимира Зеленского по выклянчиванию оружия у стран НАТО.

Специальная военная операция в поддержку Донбасса будет продолжаться до выполнения поставленных целей, заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский, выступая на заседании Совета Безопасности Всемирной организации.

«Мы начали СВО с тем, чтобы прекратить обстрелы Донбасса Украиной и чтобы с территории этой страны, превращённой с подачи ряда западных стран в анти-Россию, а также от её националистического руководства перестала исходить угроза как России, так и жителям юга и юго-востока Украины. И пока эти цели не будут достигнуты, наша операция будет продолжаться», — сказал Полянский.

По его словам, страны Запада, поставляя вооружение на Украину, лишь продлевают «агонию преступного киевского режима»: «Чем раньше вы это осознаете, тем раньше украинское руководство сядет за стол переговоров с реалистичной позицией, а не с лозунгами и фантомными болями».

Российский дипломат также выразил серьёзную озабоченность тем, что председательствующая в Совбезе ООН Албания без консультаций предоставила возможность выступить на заседании Владимиру Зеленскому. Полянский напомнил, что представители государств, желающие выступить в Совете, должны физически присутствовать в зале заседаний.

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«Совет Безопасности ООН не должен превращаться в площадку для дистанционной агиткампании президента Владимира Зеленского по выклянчиванию оружия у участников саммита НАТО», — подчеркнул Полянский.

Позднее в своём Telegram-канале он отметил, что «театральные трюки и уловки» уже не помогают Зеленскому поднять «градус дискуссии» в Совбезе ООН. По словам российского дипломата, западные коллеги продолжают ретранслировать «антироссийский нарратив», но уже без «былого «огонька». К тому же у представителей развивающихся стран всё больше сомнений и вопросов относительно обвинений, высказываемых киевским режимом.

«Мы эти сомнения сегодня постарались усилить, дав своего рода хронологию работы украинской фабрики фейков, от «русского корабля» со Змеиного острова и «Призрака Киева» до «ракетного удара» по торговому центру в Кременчуге. К сожалению, эта летопись украинских фейков почти наверняка ещё пополнится. Ведь для Киева и его западных покровителей важно не то, что происходит в реальности, а то, как подают это ведущие западные СМИ», — заключил первый заместитель постоянного представителя России при ООН.

Сбитый в Курской области украинский «Стриж»

Вечером 28 июня в Курской области был сбит украинский беспилотник, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своём Telegram-канале.

«Примерно в 22:17 восточнее Курска был сбит украинский беспилотник. На месте работают наши военные, выехали представители спецслужб. По предварительной информации пострадавших и разрушений нет. Прошу сохранять спокойствие», — написал глава области.

По его данным, сбит украинский «Стриж» Ту-141, произведённый ещё в советское время: «На месте обнаружения обломков работает Следственный комитет».

Напомним, что в регионе до 8 июля действует «жёлтый» уровень террористической опасности в связи с возможными провокациями со стороны украинских националистов.

Референдум в Херсонской области

Власти Херсонской области готовятся к референдуму о присоединении к Российской Федерации.

«Да, мы готовимся к референдуму — и мы его проведём», — заявил замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов в своём видеообращении.

Он выразил уверенность, что граждане Херсонской области примут решение о присоединении к России, и регион станет полноценным субъектом РФ.

В то же время в регионе задержали диверсионную группу украинских террористов, которые планировали акты в пунктах временной дислокации российских военнослужащих и представителей военно-гражданской администрации области.

«В ходе проведения адресных мероприятий в Херcоне российскими силовиками обнаружен и изъят схрон с оружием, боеприпасами, взрывчатыми веществами и обмундированием, которые планировалось использовать в ходе проведения деструктивных и террористических акций», — цитирует РИА Новости сотрудника российского силового ведомства.