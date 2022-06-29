«Чтобы перестала исходить угроза»: Полянский заявил о продолжении спецоперации на Украине до выполнения всех целей
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Специальная военная операция в поддержку Донбасса будет продолжаться до выполнения поставленных целей, заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский, выступая на заседании Совета Безопасности Всемирной организации.
«Мы начали СВО с тем, чтобы прекратить обстрелы Донбасса Украиной и чтобы с территории этой страны, превращённой с подачи ряда западных стран в анти-Россию, а также от её националистического руководства перестала исходить угроза как России, так и жителям юга и юго-востока Украины. И пока эти цели не будут достигнуты, наша операция будет продолжаться», — сказал Полянский.
По его словам, страны Запада, поставляя вооружение на Украину, лишь продлевают «агонию преступного киевского режима»: «Чем раньше вы это осознаете, тем раньше украинское руководство сядет за стол переговоров с реалистичной позицией, а не с лозунгами и фантомными болями».
Российский дипломат также выразил серьёзную озабоченность тем, что председательствующая в Совбезе ООН Албания без консультаций предоставила возможность выступить на заседании Владимиру Зеленскому. Полянский напомнил, что представители государств, желающие выступить в Совете, должны физически присутствовать в зале заседаний.
«Совет Безопасности ООН не должен превращаться в площадку для дистанционной агиткампании президента Владимира Зеленского по выклянчиванию оружия у участников саммита НАТО», — подчеркнул Полянский.
Позднее в своём Telegram-канале он отметил, что «театральные трюки и уловки» уже не помогают Зеленскому поднять «градус дискуссии» в Совбезе ООН. По словам российского дипломата, западные коллеги продолжают ретранслировать «антироссийский нарратив», но уже без «былого «огонька». К тому же у представителей развивающихся стран всё больше сомнений и вопросов относительно обвинений, высказываемых киевским режимом.
«Мы эти сомнения сегодня постарались усилить, дав своего рода хронологию работы украинской фабрики фейков, от «русского корабля» со Змеиного острова и «Призрака Киева» до «ракетного удара» по торговому центру в Кременчуге. К сожалению, эта летопись украинских фейков почти наверняка ещё пополнится. Ведь для Киева и его западных покровителей важно не то, что происходит в реальности, а то, как подают это ведущие западные СМИ», — заключил первый заместитель постоянного представителя России при ООН.
Сбитый в Курской области украинский «Стриж»
Вечером 28 июня в Курской области был сбит украинский беспилотник, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своём Telegram-канале.
«Примерно в 22:17 восточнее Курска был сбит украинский беспилотник. На месте работают наши военные, выехали представители спецслужб. По предварительной информации пострадавших и разрушений нет. Прошу сохранять спокойствие», — написал глава области.
По его данным, сбит украинский «Стриж» Ту-141, произведённый ещё в советское время: «На месте обнаружения обломков работает Следственный комитет».
Напомним, что в регионе до 8 июля действует «жёлтый» уровень террористической опасности в связи с возможными провокациями со стороны украинских националистов.
Референдум в Херсонской области
Власти Херсонской области готовятся к референдуму о присоединении к Российской Федерации.
«Да, мы готовимся к референдуму — и мы его проведём», — заявил замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов в своём видеообращении.
Он выразил уверенность, что граждане Херсонской области примут решение о присоединении к России, и регион станет полноценным субъектом РФ.
В то же время в регионе задержали диверсионную группу украинских террористов, которые планировали акты в пунктах временной дислокации российских военнослужащих и представителей военно-гражданской администрации области.
«В ходе проведения адресных мероприятий в Херcоне российскими силовиками обнаружен и изъят схрон с оружием, боеприпасами, взрывчатыми веществами и обмундированием, которые планировалось использовать в ходе проведения деструктивных и террористических акций», — цитирует РИА Новости сотрудника российского силового ведомства.