«Погиб руководитель управления семьи, молодёжи и спорта Дмитрий Савлученко»: в Херсоне произошёл теракт

В Херсоне произошёл теракт: была подорвана машина, в которой находился глава управления семьи, молодёжи и спорта военно-гражданской администрации Херсонской области Дмитрий Савлученко. Он погиб. Ранее на этой неделе было совершено покушение на главу ВГА Чернобаевки Юрия Турулева — он отделался ранениями. Между тем подконтрольные киевскому режиму власти Луганской области сообщили об отводе сил ВСУ от Северодонецка. Помимо этого, власти Белгородской области сообщили о повреждении более 350 домовладений в регионе в результате обстрелов со стороны Украины. При этом в Курской области до 8 июля продлили «жёлтый» уровень террористической опасности.

Утром 24 июня в Херсоне произошёл теракт, в результате которого погиб по меньшей мере один человек.

«Подорвали машину, подробности о пострадавших выясняются. Это был теракт», — сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу военно-гражданской администрации Херсонской области.

Жертвой теракта стал местный чиновник.

«Да, это погиб мой сотрудник. Руководитель управления семьи, молодёжи и спорта Дмитрий Савлученко», — заявил замруководителя администрации Кирилл Стремоусов.

По данным СМИ, до специальной военной операции Савлученко состоял в украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (в июне украинский суд запретил её деятельность) и придерживался пророссийских взглядов. На Украине его преследовали за госизмену, пишет украинский портал «СТРАНА.ua».

Ранее на этой неделе в Херсонской области произошло покушение на главу военно-гражданской администрации Чернобаевки Юрия Турулева. Он получил лёгкие осколочные ранения и контузию.

ВСУ пытались нанести удар по зданию администрации главы ЛНР

Киевский режим пытался нанести удар из тактического ракетного комплекса «Точка-У» по зданию администрации руководителя Луганской Народной Республики Леонида Пасечника, сообщил подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

«Сегодня ночью украинское военно-политическое руководство отдало приказ нанести удар тактическим ракетным комплексом «Точка-У» по столице ЛНР Луганску. Благодаря слаженным действиям ПВО ракета была сбита на подлёте в районе населённого пункта Тепличное. Исходя из траектории полёта и расчётных данных, целью была администрация главы Луганской Народной Республики», — написал он в Telegram-канале.

По данным штаба территориальной обороны ЛНР, в результате обстрела Тепличного ранение получила женщина 1985 года рождения, было разрушено 16 домостроений.

Также украинские военные выпустили две ракеты «Точка-У» по Стаханову и Брянке.

Украинские военные отступают из Северодонецка

Назначенный Киевом глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в эфире канала «Дом» сообщил, что украинским войскам приказано покинуть Северодонецк.

«Сейчас та ситуация, что находиться на разбитых позициях не имеет смысла, потому что с каждым днём пропорционально количество погибших на неукреплённых территориях может расти», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, более 80% жилой инфраструктуры города повреждено или разрушено.

Также на russian.rt.com «Кадровый голод нарастает»: как на Украине мобилизуют уклонистов, женщин и заключённых

По данным источника РИА Новости, близкого к командованию Народной милиции ЛНР, союзнические силы развивают наступление на город.

«Наши передовые отряды вышли в так называемый район РТИ — завода резинотехнических изделий, где находятся промзона и соседние дома, построенные для его работников. Здесь удалось закрепиться, в частности, занять опорный пункт и блокпост, расположенные на месте бывшего поста ГАИ», — сказал он.

Обстановка в Белгородской области после обстрелов ВСУ

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что приграничные районы региона начиная с 24 февраля сильно пострадали от ударов со стороны Вооружённых сил Украины.

«В общей сложности повреждено 359 домовладений и 112 автомобилей», — написал он в своём Telegram-канале.

По его словам, восстановительные работы уже завершены в Белгороде, в посёлке Политотдельский и селе Солохи Белгородского района, в сёлах Головчино и Безымено Грайворонского городского округа, а также в посёлке Хотмыжск.

Также по теме «Террористические действия»: на Новошахтинском НПЗ произошёл пожар после атаки двух беспилотников Пожар на Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе в Ростовской области произошёл из-за удара двух беспилотников, сообщили в...

«Продолжаются работы в посёлках Майский и Козычево. И временно приостановлены работы в Журавлёвке, Нехотеевке и Середе. Здесь обстановка пока ещё небезопасная», — добавил губернатор.

Курская область

В Курской области до 8 июля продлён «жёлтый» уровень террористической опасности, сообщил в своём Telegram-канале губернатор Роман Старовойт. По его словам, соответствующее коллегиальное решение было принято на заседании антитеррористической комиссии.

«Прошу жителей быть бдительными: о подозрительных гражданах или оставленных предметах сообщайте в полицию по номерам 102 или 112», — добавил он.

За последние месяцы территория Курской области неоднократно подвергалась обстрелам со стороны Вооружённых сил Украины. «Жёлтый» уровень террористической опасности был введён в регионе 11 апреля в связи с возможными провокациями со стороны украинских националистов.