Российские следователи установят обстоятельства обстрелов украинскими военными Донбасса
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«Следователи СК России в рамках расследования уголовных дел установят обстоятельства совершения со стороны Украины обстрелов мирного населения Донбасса», — говорится в сообщении в Telegram.
Отмечается, что будет проведено расследование обстрела ВСУ населённого пункта Стаханова 22 июня с использованием ракетного комплекса «Точка-У».
Также следователи проведут проверку обстрела Киевского района Донецка, в результате которого ранение получил мирный житель.
«Следственным комитетом России будут приняты все необходимые меры, направленные на установление причастных к этому лиц и привлечение их к уголовной ответственности», — добавили в СК.
Ранее стало известно, что российские следователи передали прокуратурам ДНР и ЛНР десять уголовных дел об обстрелах украинскими военными территории Донбасса.