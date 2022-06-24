Российские следователи установят обстоятельства обстрелов украинскими военными Донбасса

Следственный комитет России в рамках уголовных дел установит обстоятельства обстрелов украинскими военными территории Донбасса.

«Следователи СК России в рамках расследования уголовных дел установят обстоятельства совершения со стороны Украины обстрелов мирного населения Донбасса», — говорится в сообщении в Telegram.

Отмечается, что будет проведено расследование обстрела ВСУ населённого пункта Стаханова 22 июня с использованием ракетного комплекса «Точка-У».

Также следователи проведут проверку обстрела Киевского района Донецка, в результате которого ранение получил мирный житель.

«Следственным комитетом России будут приняты все необходимые меры, направленные на установление причастных к этому лиц и привлечение их к уголовной ответственности», — добавили в СК.

Ранее стало известно, что российские следователи передали прокуратурам ДНР и ЛНР десять уголовных дел об обстрелах украинскими военными территории Донбасса.