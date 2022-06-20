СК России передал в прокуратуры ДНР и ЛНР десять дел об обстрелах ВСУ территории Донбасса

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Российские следователи передали прокуратурам ДНР и ЛНР десять уголовных дел об обстрелах украинскими военными территории Донбасса. Об этом сообщили в СК России.
СК России передал в прокуратуры ДНР и ЛНР десять дел об обстрелах ВСУ территории Донбасса
  • РИА Новости

«В настоящее время десять уголовных дел переданы в прокуратуры республик для дальнейшего направления в суд», — говорится в заявлении в Telegram.

Отмечается, что российские следователи собрали достаточную доказательственную базу для передачи дел в суд.

Ранее в СК России сообщили о задержании двоих украинских офицеров в рамках уголовных дел об обстрелах гражданских лиц и инфраструктуры на территории Донбасса.

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