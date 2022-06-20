СК России передал в прокуратуры ДНР и ЛНР десять дел об обстрелах ВСУ территории Донбасса
- РИА Новости
«В настоящее время десять уголовных дел переданы в прокуратуры республик для дальнейшего направления в суд», — говорится в заявлении в Telegram.
Отмечается, что российские следователи собрали достаточную доказательственную базу для передачи дел в суд.
Ранее в СК России сообщили о задержании двоих украинских офицеров в рамках уголовных дел об обстрелах гражданских лиц и инфраструктуры на территории Донбасса.