СК России сообщил о задержании двух украинских командиров по делу об обстрелах Донбасса

Двух украинских офицеров задержали в рамках уголовных дел об обстрелах гражданских лиц и инфраструктуры на территории Донбасса. Об этом сообщили в пресс-службе СК России.

«СК России возбудил уголовные дела в отношении старшего офицера на батарее 115-й отдельной механизированной бригады резерва Генштаба ВС Украины лейтенанта Ильи Масличенко и военнослужащего 36-й отдельной бригады морской пехоты... старшего матроса Евгения Вахненко», — говорится в сообщении в Telegram.

Следователи добавили, что в конце февраля и начале марта Масличенко для устрашения населения отдавал приказы об обстрелах домов и мест общего пользования в Северодонецке и близлежащих населённых пунктах, а Вахненко 4 марта застрелил из автомата мирного жителя в Волонтёровке в ДНР.

«Масличенко и Вахненко задержаны, в ближайшее время с ними будут проводиться следственные действия», — подытожили в СК России.

Ранее российские следователи установили личности двух командиров Вооружённых сил Украины, причастных к обстрелам мирного населения Донбасса.