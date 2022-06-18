СК России сообщил о задержании двух украинских командиров по делу об обстрелах Донбасса

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RT
Двух украинских офицеров задержали в рамках уголовных дел об обстрелах гражданских лиц и инфраструктуры на территории Донбасса. Об этом сообщили в пресс-службе СК России.
СК России сообщил о задержании двух украинских командиров по делу об обстрелах Донбасса
  • РИА Новости

«СК России возбудил уголовные дела в отношении старшего офицера на батарее 115-й отдельной механизированной бригады резерва Генштаба ВС Украины лейтенанта Ильи Масличенко и военнослужащего 36-й отдельной бригады морской пехоты... старшего матроса Евгения Вахненко», — говорится в сообщении в Telegram.

Следователи добавили, что в конце февраля и начале марта Масличенко для устрашения населения отдавал приказы об обстрелах домов и мест общего пользования в Северодонецке и близлежащих населённых пунктах, а Вахненко 4 марта застрелил из автомата мирного жителя в Волонтёровке в ДНР.

«Масличенко и Вахненко задержаны, в ближайшее время с ними будут проводиться следственные действия», — подытожили в СК России.

Ранее российские следователи установили личности двух командиров Вооружённых сил Украины, причастных к обстрелам мирного населения Донбасса.

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