СК России установил личности двух командиров ВСУ, причастных к обстрелам Донбасса

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Российские следователи установили личности двух командиров Вооружённых сил Украины, причастных к обстрелам мирного населения Донбасса. Об этом сообщили в пресс-службе СК России.
СК России установил личности двух командиров ВСУ, причастных к обстрелам Донбасса
  • РИА Новости

«Следственным комитетом России возбуждены три уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ («Жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооружённом конфликте запрещённых средств и методов»)», — говорится в заявлении в Telegram.

Отмечается, что обвиняемыми выступают командир роты войсковой части А-2802 ВСУ лейтенант Олег Ткаченко и начальник штаба — первый заместитель командира 30-й отдельной механизированной бригады ВСУ Николай Переступняк.

Ранее в ДНР заявили, что два мирных жителя погибли и трое получили ранения в результате обстрела украинскими войсками Червоногвардейского района в Макеевке.

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