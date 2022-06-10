СК России установил личности двух командиров ВСУ, причастных к обстрелам Донбасса
- РИА Новости
«Следственным комитетом России возбуждены три уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ («Жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооружённом конфликте запрещённых средств и методов»)», — говорится в заявлении в Telegram.
Отмечается, что обвиняемыми выступают командир роты войсковой части А-2802 ВСУ лейтенант Олег Ткаченко и начальник штаба — первый заместитель командира 30-й отдельной механизированной бригады ВСУ Николай Переступняк.
Ранее в ДНР заявили, что два мирных жителя погибли и трое получили ранения в результате обстрела украинскими войсками Червоногвардейского района в Макеевке.