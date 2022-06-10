Два человека погибли и трое пострадали в результате обстрела Макеевки в ДНР
- РИА Новости
«Отмечается, что при обстреле МРЭО по Фонтанной улице в Червоногвардейском районе Макеевки на месте погиб мужчина. Выше по улице ранение получила мирная жительница, также у магазина «Диана» ранения получили две женщины и ещё один мужчина погиб», — говорится в заявлении штаба в Telegram.
Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня заявило, что украинские войска вновь обстреляли Макеевку и Донецк.