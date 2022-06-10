Украинские войска вновь обстреляли Макеевку и Донецк

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Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня заявило, что украинские войска вновь обстреляли Макеевку и Донецк.
Украинские войска вновь обстреляли Макеевку и Донецк
  • РИА Новости

«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 12:15 — н. п. Авдеевка — н. п. Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено десять ракет из РСЗО БМ-21 «Град»; 12:40 — н. п. Красногоровка — г. Донецк (Кировский район): выпущено восемь снарядов калибром 122 мм», — сообщает представительство в своём Telegram-канале.

Ранее стало известно, что в результате обстрела украинскими военными Новобахмутовки в ДНР погибли два человека.

Также сообщалось о 13 погибших в результате обстрела города Стаханова в ЛНР со стороны ВСУ. 

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